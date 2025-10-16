Sinner, Juve, Milan e Berrettini: le ultimissime

Jannik Sinner ha impiegato poco più di un'ora di gioco per liquidare Novak Djokovic con il punteggio di 6-4 6-2 e qualificarsi per la finale del Six Kings Slam. Il match si disputerà sabato 18 ottobre non prima delle ore 20:00, al termine della finale per il terzo posto tra Djokovic e Fritz.

La Uefa ha aperto un procedimento sulla Juve per delle possibili violazioni del Fair Play Finanziario. Lo ha reso noto lo stesso club con una nota ufficiale. Nella nota la Juve scrive che, se verranno trovate irregolarità, ciò "potrebbe dare origine a una possibile sanzione economica oltre che a possibili restrizioni sportive".

Oggi Adrien Rabiot ha effettuato la risonanza e i vari esami per valutare le sue condizioni e il risultato ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il francese sarà rivalutato tra una decina di giorni e rischia un mese di stop. Salterà sicuramente la prossima partita di campionato contro la Fiorentina.

Matteo Berrettini cade ancora contro il francese Humbert. Il tennista romano non trova continuità, né quella condizione fisica necessaria per tenere in entrambi i set: il francese si impone in due set con il punteggio di 7-6, 6-3 e nei quarti di finale sfiderà Lorenzo Sonego.