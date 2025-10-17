Roma, Inter, Abodi e tennis: le ultimissime

La prima volta di Leon Bailey. L'ex attaccante dell'Aston Villa è stato inserito da Gian Piero Gasperini nella lista dei convocati in occasione della partita della Roma contro l'Inter di Chivu, in programma all'Olimpico per la settima giornata di Serie A.

"La Roma mi piace perché ha dato continuità al lavoro di Ranieri e Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo. E' una squadra solida, bisogna avere lucidità per capire dove concederanno qualcosa ed essere svegli per approfittarne". L’ha detto Chivu in conferenza stampa prima di Roma-Inter, big match in agenda domani sera all’Olimpico.

Allo Sky Up Edit il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si è lasciato andare a una confessione privata nell’ambito della lotta alla pirateria. "Dobbiamo avere la consapevolezza che acquistare illecitamente un biglietto televisivo o di una piattaforma per un evento o per un film è dare un aiuto all'economia criminale. È successo anche a mio figlio di provare. Da padre gli ho spiegato che non è una bravata e quindi bisogna essere consapevoli di questo”.

Termina ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Bruxelles. Mpetshi (n.37 del ranking e quinto favorito del seeding) piega in due set - 6-4, 7-6 (8) - Lorenzo Musetti, n.8 del mondo e prima testa di serie del tabellone, dopo un'ora e 24' di match staccando così il pass per la semifinale dell'open belga sul cemento indoor.