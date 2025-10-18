Torino-Napoli, Roma-Inter, Pisa-Verona e Premier League: le ultimissime

Torna in campo il Napoli. La squadra di Antonio Conte sfida alle 18 i granata di Marco Baroni. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Ngonge, Simeone. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Alle 20.45 all'Olimpico il big match tra Roma e Inter. Queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, L. Martinez.

Scontri tra tifoserie a Pisa a poche ore dalla partita dei nerazzurri contro il Verona. I tafferugli hanno avuto luogo nelle zone limitrofe alla Cetilar Arena all'incirca alle 11:30, e ha reso necessario l'intervento della polizia e dei carabinieri, costretti a far espodere alcuni lacrimogeni. Sul posto alcune ambulanze per soccorrere feriti e contusi.

Roberto Mancini potrebbe ripartire dalla Premier League. L'ex ct dell'Italia avrebbe infatti confidato ad alcuni amici di essere in lizza per prendere il posto di Ruben Amorim sulla panchina dell'altalenante Manchester United. Lo rende noto il quotidiano britannico 'Daily Mail' che nell'edizione online, riprende una notizia del 'The Sun'.