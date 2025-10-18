Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Torino-Napoli, Roma-Inter, Pisa-Verona e Premier League: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per i match delle 18 e 20.45. Scontri tra tifoserie prima della gara dell'Anconetani. Voci su Mancini per la panchina del Manchester United
2 min
Tagstorino-napoliRoma-Interpisa-verona

 

Torna in campo il Napoli. La squadra di Antonio Conte sfida alle 18 i granata di Marco Baroni. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Ngonge, Simeone. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. 

Alle 20.45 all'Olimpico il big match tra Roma e Inter. Queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, L. Martinez.

Scontri tra tifoserie a Pisa a poche ore dalla partita dei nerazzurri contro il Verona. I tafferugli hanno avuto luogo nelle zone limitrofe alla Cetilar Arena all'incirca alle 11:30, e ha reso necessario l'intervento della polizia e dei carabinieri, costretti a far espodere alcuni lacrimogeni. Sul posto alcune ambulanze per soccorrere feriti e contusi.

Roberto Mancini potrebbe ripartire dalla Premier League. L'ex ct dell'Italia avrebbe infatti confidato ad alcuni amici di essere in lizza per prendere il posto di Ruben Amorim sulla panchina dell'altalenante Manchester United. Lo rende noto il quotidiano britannico 'Daily Mail' che nell'edizione online, riprende una notizia del 'The Sun'.

 

