Atalanta-Lazio, Milan-Fiorentina, tennis e Formula 1: le ultimissime

In palio punti importanti a Bergamo, dove alle 18 si affrontano l'Atalanta di Ivan Juric e la Lazio di Maurizio Sarri. Probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro.

Alle 20.45 il Milan di Massimiliano Allegri ospita a San Siro una Fiorentina ancora a secco di vittorie. Probabili formazioni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Per il secondo anno consecutivo Jasmine Paolini giocherà le Wta Finals. La numero uno d'Italia sarà tra le migliori otto giocatrici nell'evento che si disputerà Riad dall'1 all'8 novembre e che chiuderà la stagione del circuito femminile. Già da tempo, Paolini si era già assicurata la qualificazione nel tabellone di doppio, dove giocherà al fianco di Sara Errani.

Dopo le qualifiche e la gara Sprint dominate da Verstappen, le attenzioni del mondo delle quattro ruote si spostano sul Gran Premio di Austin, 19ª tappa del Mondiale di Formula Uno. Il Gran Premio dgli Stati Uniti si disputerà oggi domenica 19 ottobre. Il via scatterà alle ore 21 italiane.