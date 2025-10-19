Milan-Fiorentina, Atalanta-Lazio, Sinner e tennis: le ultimissime
Il Milan di Massimiliano Allegri batte 2-1 in rimonta la Fiorentina grazie a una doppietta di Leao e vola al primo posto solitario in classifica a 16 punti. Illusorio il gol del vantaggio di Gosens. Viola ultimi a 3 punti al pari di Genoa e Pisa.
Termina 0-0 la gara del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. Primo tempo con poche emozioni, nella ripresa salgono in cattedra i padroni di casa, che però non riescono a segnare. Zappacosta prende un palo. Alla lunga lista degli infortunati biancocelesti si aggiunge Cancellieri.
Jannik Sinner comincerà il suo cammino nell'ATP 500 di Vienna contro Daniel Altmaier. La sfida di primo turno è in programma martedì 21 oppure mercoledì 22 ottobre. Si giocherà sul campo principale, mentre non è stato ancora reso noto l'orario.
Holger Rune ha riportato la rottura del tendine d'Achille in occasione della semifinale dell'ATP 250 di Stoccolma contro Ugo Humbert. Al momento è ancora presto per stabilire i tempi di recupero, ma per un infortunio del genere solitamente ci vogliono almeno 6 mesi. Si opererà la prossima settimana.