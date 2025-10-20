Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
Cremonese-Udinese, Napoli, Juve e Sinner: le ultimissime

Termina 1-1 il posticipo di Serie A. Conte parla alla vigilia del match contro il Psv. Ufficiale il rinnovo di Rugani. L'altoatesino dice no alla Coppa Davis
2 min
Finisce in pareggio tra Cremonese e Udinese. I padroni di casa passano in vantaggio in avvio con Terracciano, mentre nella ripresa Zaniolo sigla il gol del pareggio. La Cremonese colpisce anche due pali, uno per tempo, con Bonazzoli e Vasquez. Termina 1-1 la gara del lunedì sera.

Vigilia di PSV-Napoli. Antonio Conte ai microfoni di Sky ha parlato delle condizioni di McTominay: "Scott non si è allenato, ha fatto una parte di allenamento, dipenderà molto da lui se sentirà di giocare la partita, allora saremo contenti. Altrimenti adotteremo un'altra soluzione".

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Daniele Rugani fino al 2028: il difensore continuerà ad indossare la maglia bianconera con cui ha già collezionato 152 presenze intervallate dai prestiti a Rennes, Cagliari e Ajax.

Jannik Sinner dice no all'Italia. Il n. 2 del mondo non è stato chiamato da Filippo Volandri per le finali di Coppa Davis di Bologna a novembre. "Jannik non ha dato la sua disponibilità per il 2025", spiega il capitano azzurro. Sono stati così chiamati Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori.

 

 

