martedì 21 ottobre 2025
PSV-Napoli, Union SG-Inter, Champions League e tennis: le ultimissime

La squadra di Conte crolla in Olanda. I nerazzurri travolgono il club belga. Le parole di uno dei 180 tifosi partenopei fermati ad Eindhoven. Atp 500 Vienna, Musetti batte Medjedovic
2 min
TagsPsv-Napoliunion SG-InterChampions League

 

 

Serata da incubo per il Napoli che crolla a Eindhoven 6-2. La squadra di Conte va in vantaggio con McTominay poi il PSV dilaga. Buongiorno si fa autogol, poi Saibari firma il 2-1. Man si regala la doppietta e spiana la strada a Pepi e Driouech. Sul finale un nuovo gol di McTominay chiude una gara infernale per i partenopei.

Senza troppi problemi l'Inter batte l'Union SG. I nerazzurri dominano in lungo e in largo e concludono la propria sfida con un netto 0-4 nel segno di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e di Pio Esposito, alla prima rete in carriera in Champions League. 

180 i tifosi del Napoli fermati dalle forze dell'ordine, interrogati e poi costretti a lasciare Eindhoven. Questo quanto avvenuto alla vigilia di Psv-Napoli. "Ci volevamo bere una birra e siamo stati respinti senza avere fatto nulla, dopo avere speso soldi per i biglietti, che non ci verranno rimborsati, ma la cosa più grave è che non potremo vedere il nostro Napoli". Queste le dichiarazioni di Fabio, uno dei tifosi, ai mcirofoni dell'ANSA.

Esordio convincente per Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Vienna. Il carrarino ha vinto in scioltezza (6-4, 6-3) contro il lucky loser serbo Hamad Medjedovic. Punti preziosi per l'azzurro, che insegue la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Negli ottavi di Vienna sfiderà ora l'argentino Tomas Martin Etcheverry. 

 

 

