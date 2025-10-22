Atalanta-Slavia Praga, Real Madrid-Juve, Sinner e Berrettini: le ultimissime

Termina a reti bianche la sfida tra Atalanta e Slavia Praga. Nonostante lo 0-0 maturato in campo le occasioni da gol non sono mancate. Orobici più pericolosi nel primo tempo con un De Ketelaere in stato di grazia che ha messo più volte in difficioltà la difesa ceca. Il prossimo avversario della Dea in Champions League sarà il Marsiglia di De Zerbi.

La Juventus esce sconfitta dal Bernabeu ma con più di qualche rimpianto: 1-0 per il Real Madrid. Decide il gol di Bellingham, nonostante Yildiz e compagni abbiano tenuto testa ai Blancos. La squadra di Tudor nella prossima partita affronterà lo Sporting Lisbona allo Stadium.

Le polemiche per la sua rinuncia alle Finals di Davis non fanno perdere la concentrazione a Jannik Sinner. Debutto ok a Vienna contro Daniel Altmaier: 6-0 6-2 in 58' di partita. Una risposta chiara sul suo stato di forma fisica e mentale. Ora il derby agli ottavi contro Cobolli domani 23 ottobre non prima delle ore 17:30.

Debutto positivo anche per Matteo Berrettini all'Atp di Vienna. L'azzurro vince al primo turno contro l'austrialiano Alexei Popyrin. Ora sfiderà Cameron Norrie agli ottavi di finale. Si gioca domani 23 ottobre a partire dalle ore 12:00.