Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma, Bologna, Fiorentina e Nba: le ultimissime

Roma, Bologna, Fiorentina e Nba: le ultimissime

Come dovrebbero scendere in campo le italiane questa sera. Le ultime dal basket USA
2 min
TagsRomaBolognaFiorentina

Novità per Gasperini rispetto alla sconfitta con l'Inter a partire dall'attacco, dove è pronto Dovbyk insieme a Dybala ed El Shaarawy. Riposa Soulé come Cristante, sostituito in mezzo da El Aynaoui. In difesa spazio a Hermoso al posto di Ndicka.

Il Bologna fa visita allo Steaua Bucarest per la 3^ giornata di Europa League, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Torna Skorupski in porta, in difesa c'è la coppia Lucumi-Vitik con Zortea e Lykogiannis sugli esterni. Davanti fiducia a Dallinga, con Orsolini, Rowe ed Odgaard alle sue spalle. 

La Fiorentina sarà ospite del Rapid Vienna per il secondo turno di Conference League. Pioli punta sul 3-5-2: in difesa c'è il terzetto Comuzzo-Marì-Viti, braccetto destro Fortini e dall'altro lato Parisi. In mezzo Mandragora, Nicolussi Cavigia e Ndour verso una maglia da titolare, davanti spazio alla coppia Dzeko-Piccoli. 

Victor Wembanyama torna dopo otto mesi di stop e trascina San Antonio al successo contro i Mavericks. Il francese, che si era fermato per una trombosi venosa, mette a segno 40 punti nel 125-92 che permette agli Spurs di esordire con un successo in Nba

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air