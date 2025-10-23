Roma, Bologna, Fiorentina e Nba: le ultimissime

Novità per Gasperini rispetto alla sconfitta con l'Inter a partire dall'attacco, dove è pronto Dovbyk insieme a Dybala ed El Shaarawy. Riposa Soulé come Cristante, sostituito in mezzo da El Aynaoui. In difesa spazio a Hermoso al posto di Ndicka.

Il Bologna fa visita allo Steaua Bucarest per la 3^ giornata di Europa League, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Torna Skorupski in porta, in difesa c'è la coppia Lucumi-Vitik con Zortea e Lykogiannis sugli esterni. Davanti fiducia a Dallinga, con Orsolini, Rowe ed Odgaard alle sue spalle.

La Fiorentina sarà ospite del Rapid Vienna per il secondo turno di Conference League. Pioli punta sul 3-5-2: in difesa c'è il terzetto Comuzzo-Marì-Viti, braccetto destro Fortini e dall'altro lato Parisi. In mezzo Mandragora, Nicolussi Cavigia e Ndour verso una maglia da titolare, davanti spazio alla coppia Dzeko-Piccoli.

Victor Wembanyama torna dopo otto mesi di stop e trascina San Antonio al successo contro i Mavericks. Il francese, che si era fermato per una trombosi venosa, mette a segno 40 punti nel 125-92 che permette agli Spurs di esordire con un successo in Nba