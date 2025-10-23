Roma-Plzen, Steaua-Bologna, R.Vienna-Fiorentina e Sinner: le ultimissime

All'Olimpico, davanti a oltre 50mila spettatori, il Viktoria Plzen vince 2-1 contro la Roma con le reti di Adu e Souaré nella prima mezzora. Nella ripresa Dybala su rigore segna il gol numero 200 della sua carriera e accorcia le distanze, ma è troppo poco per portare a casa almeno il pareggio.

Il Bologna batte a domicilio la Steaua Bucarest e conquista la sua prima vittoria in questa edizione della Uefa Europa League. Decisive le reti di Odgaard e Dallinga in apertura, che rendono vano il gol di Birligea nella seconda frazione di gioco. Emiliani a quota 4 dopo le prime tre giornate della League Phase.

Seconda vittoria consecutiva in Conference League per la Fiorentina: 3-0 all'Allianz Stadion di Vienna contro i padroni di casa del Rapid. Sblocca Ndour al 9', raddoppia Dzeko al 3' della ripresa e chiude i conti Gudmundsson all'88'.

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell'ATP 500 di Vienna. Battuto Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2 7-6, vittoria che lo porta al prossimo turno contro Bublik. La gara è in programma domani venerdì 24 ottobre non prima delle ore 17:30.