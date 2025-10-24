Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
Milan, Yildiz, Benitez e nuoto: le ultimissime

Come dovrebbero scendere in campo i rossoneri. Blancos sul turco. Il tecnico torna ad allenare. Nuovo record di Ceccon
Milan-Pisa aprirà la 8^ giornata di Serie A. Chance dal primo minuto per De Winter al posto di Tomori. Nei rossoneri torna tra i convocati Nkunku, che partirà dalla panchina. Ancora non è a disposizione Loftus-Cheek. Nel Pisa torna Touré dopo la squalifica. Tramoni dovrebbe partire dal primo minuto accanto ad Nzola. 

Il Real Madrid è disposto a tutto per regalare Kenan Yildiz a Xabi Alonso. È la clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dall'agente e intermediario del calcio italiano Giovanni Branchini, che in un'intervista a Tmw ha svelato il sogno dei Blancos per la prossima sessione di mercato. 

Dopo quasi due anni lontano dai campi, Rafa Benitez torna ad allenare. L’allenatore spagnolo, classe 1960, è stato ufficialmente annunciato come nuovo tecnico del Panathinaikos, squadra in cui milita anche l’italiano Davide Calabria. 

Thomas Ceccon continua a stupire. Ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Toronto, il 24enne di Schio ha migliorato di ben nove decimi il record italiano dei 200 dorso, fermando il cronometro su 1’47”49 e conquistando la medaglia d’argento

 

