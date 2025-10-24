Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
Milan-Pisa, Serie A, Lazio e tennis: le ultimissime

MILAN. Svelate le date di inizio e fine campionato 26/27. Le condizioni di Tavares. Atp Vienna, Sinner e Musetti in semifinale
2 min
Termina 2-2 il match di Serie A tra Milan e Pisa. I rossoneri vanno in vantaggio con Leao, i toscani pareggiano nella ripresa con Cuadrado. Poi, un finale movimentatissimo: gli ospiti raddoppiano con Nzola, ma nel recupero il gol del pari di Athekame chiude i giochi. Allegri manca l'allungo in classifica.

Mentre il campionato 2025/26 inizia a entrare nel vivo, sono già state svelate le date di inizio e di fine del prossimo: la Serie A 2026/27 partità il 22-23 agosto per concludersi poi il 30 maggio 2027. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A, che si è riunito oggi. 

Nuno Tavares "ha riportato una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro". Lo comunica ufficialmente la Lazio. Il terzino portoghese salterà il big match di domenica sera contro la Juventus: al suo posto è probabile l'impiego di Marusic, in vantaggio su Hysaj, con Lazzari a destra.

All'Atp 500 di Vienna Sinner batte anche Bublik in due set 6-4 6-4. In semifinale domani alle 15 Jannik sfiderà Alex De Minaur. Anche Musetti ha conquistato il pass per le semifinali battendo in due set (6-3, 6-4) il francese Moutet e ora sfiderà il tedesco Zverev.

 

