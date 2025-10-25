Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Napoli-Inter, Cremonese-Atalanta, Meret e tennis: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per i match delle 18 e 20.45. Brutto infortunio per il portiere: starà fuori due mesi. Atp Vienna, quando giocano Sinner e Musetti
2 min
TagsNapoli-Intercremonese-atalantameret

 

 

Il big match dell'ottava giornata di Serie A va in scena allo stadio Maradona, dove alle 18 il Napoli di Conte ospita l'Inter di Chivu. probabili formazioni. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Bonny. 

Alle 20.45 l'Atalanta di Ivan Juric fa visita alla Cremonese di Davide Nicola. Probabili formazioni. CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Sarmiento, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. ATALANTA  (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic.

Ieri nel corso della rifinitura verso l’Inter, Meret si procurato la frattura del secondo metatarso del piede destro, salutando per almeno un paio di mesi, il Napoli e la Nazionale. Per la gara di oggi partirà quindi dal primo minuto Milinkovic-Savic.

Sono in programma oggi le semifinali dell'Atp 500 di Vienna. Due gli italiani ancora in gara, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L'altoatesino sfiderà De Minaur non prima delle ore 15:00, mentre l'altro azzurro se la vedrà con Zverev non prima delle 16.30.

 

