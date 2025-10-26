Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
Sassuolo-Roma, De Bruyne, Atp Vienna e MotoGP: le ultimissime

Come dovrebbero scendere in campo le due squadre. Si attendono gli esami del centrocampista. Quando gioca Sinner. Alex Marquez ha vinto in Malesia
2 min
Oggi alle 15 è in programma La sfida tra Sassuolo e Roma. Ecco le probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.

 

Come sta Kevin De Bruyne? È quello che da ieri sera, tra Napoli e Bruxelles, si chiedono tutti i tifosi. Come prevedibile, l'immagine di Kevin in lacrime con il dolore lancinante alla coscia destra ha fatto il giro del mondo. La speranza è che gli esami scaccino tutti i brutti pensieri e l'infortunio sia meno grave del previsto. 

 

La sfida tra Sinner e Zverev, valida per la finale dell'Atp 500 di Vienna, è in programma oggi sul Center Court a partire dalle ore 14:00.

 

Alex Marquez ha vinto il Gp della Malesia, 20/ prova del mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo i connazionali Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir, con la Honda. 

 

