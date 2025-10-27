Lazio-Juve, Fiorentina-Bologna, Sinner e Formula 1: le ultimissime

Notte magica per la Lazio: 1-0 all'Olimpico contro la Juventus. La squadra di Sarri ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi e allunga la striscia positiva salendo a quota 11 punti in classifica. Ai biancocelesti basta un gol di Basic arrivato nei minuti iniziali. Per i bianconeri arriva la terza sconfitta consecutiva.

Succede di tutto al Franchi: 2-2 tra Fiorentina e Bologna. Due rigori, segnati da Gudmundsson e Kean, salvano i viola rispondendo alle reti di Castro e Cambiaghi. Finale intensissimo, dal possibile 3-0, annullato per un fuorigioco di centimetri, al pareggio finale.

Jannik Sinner vince l'Atp 500 di Vienna. Con una rimonta da urlo, il numero due del mondo piega il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 dopo una battaglia di due ore e 30 minuti.

Il Gran Premio del Messico si chiude con la vittoria in solitaria di Lando Norris, nuovo leader del Mondiale. Secondo è Charles Leclerc che riesce a difendersi fino alla fine dall'assalto di Max Verstappen. Quarto Ollie Bearman, quinto Oscar Piastri che perde la testa del Mondiale. Ottavo Lewis Hamilton.