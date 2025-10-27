Juve, arbitri, Sinner e tennis: le ultimissime

La sconfitta contro la Lazio rischia di compromettere seriamente l'avventura di Tudor alla Juve. Il tecnico croato è così a rischio esonero e inizia così il toto-nome per il possibile sostituto, con quelli di Spalletti e Palladino che sono i più frequenti. Ma attenzione anche al possibile e clamoroso ritorno di Thiago Motta ancora sotto contratto coi bianconeri.

Il designatore della serie A Gianluca Rocchi ha depennato il nome di Mariani, togliendolo dal possibile (probabile) raddoppio nel turno infrasettimanale dopo le polemiche post Napoli-Inter, da lui diretta. Troppo grave l’errore del Maradona. A fargli compagnia, anche l’assistente Bindoni.

Grazie il successo a Vienna, Sinner ha messo in cascina una cifra complessiva pari a 511.835 euro. Insieme al compenso in termini di montepremi, l'italiano ha anche conquistato 500 punti validi per il ranking Atp, che gli permettono di accorciare le distanze da Carlos Alcaraz.

Neppure il tempo di godersi il trionfo a Vienna che Jannik volerà a Parigi, in Francia, per prendere parte al nono e ultimo Masters 1000 della stagione. Con ogni probabilità, il suo esordio avverrà nella giornata di mercoledì 29 ottobre.