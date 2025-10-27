Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Juve, Napoli, Serie A e Milan: le ultimissime

Juve, Napoli, Serie A e Milan: le ultimissime

Tudor esonerato: c'è Brambilla. Lungo stop per De Bruyne. Designati gli arbitri della nona giornata. Allegri parla degli infortunati
2 min
TagsjuvenapoliSerie A

 

 

Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus: è ufficiale. Questa la scelta del club bianconero all'indomani della sconfitta di misura contro la Lazio di Maurizio Sarri. Otto partite senza vincere per il tecnico croato, che paga a caro prezzo gli ultimi tre ko e i precedenti cinque pareggi consecutivi. Contro l'Udinese ci sarà Massimiliano Brambilla. 

"Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra". Questo l'esito del controllo strumentale al quale si è sottoposto Kevin De Bruyne dopo l'infortunio patito nel corso di Napoli-Inter. De Bruyne sarà costretto ad un lungo stop: dai tre ai quattro mesi di assenza.

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 9ª giornata di Serie A. Assenti Mariani, Bindoni e Marini — rispettivamente arbitro, assistente e VAR di Napoli-Inter — mentre rientrano Abisso e Marinelli, fermi dopo Milan-Fiorentina: il primo dirigerà Genoa-Cremonese, il secondo sarà quarto ufficiale in Cagliari-Sassuolo.

Il Milan andrà in scena alla New Balance Arena domani contro l'Atalanta di Juric. Massimiliano Allegri ha presentato la partita in conferenza stampa parlando anche degli infortunati: "Prepariamo bene la gara di domani, per la quale recuperemo Loftus Cheek. Prima del Parma dovremmo recuperare Pulisic, mentre Estupinan dovrebbe rientrare con la Roma".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air