Juve, Napoli, Serie A e Milan: le ultimissime

Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus: è ufficiale. Questa la scelta del club bianconero all'indomani della sconfitta di misura contro la Lazio di Maurizio Sarri. Otto partite senza vincere per il tecnico croato, che paga a caro prezzo gli ultimi tre ko e i precedenti cinque pareggi consecutivi. Contro l'Udinese ci sarà Massimiliano Brambilla.

"Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra". Questo l'esito del controllo strumentale al quale si è sottoposto Kevin De Bruyne dopo l'infortunio patito nel corso di Napoli-Inter. De Bruyne sarà costretto ad un lungo stop: dai tre ai quattro mesi di assenza.

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 9ª giornata di Serie A. Assenti Mariani, Bindoni e Marini — rispettivamente arbitro, assistente e VAR di Napoli-Inter — mentre rientrano Abisso e Marinelli, fermi dopo Milan-Fiorentina: il primo dirigerà Genoa-Cremonese, il secondo sarà quarto ufficiale in Cagliari-Sassuolo.

Il Milan andrà in scena alla New Balance Arena domani contro l'Atalanta di Juric. Massimiliano Allegri ha presentato la partita in conferenza stampa parlando anche degli infortunati: "Prepariamo bene la gara di domani, per la quale recuperemo Loftus Cheek. Prima del Parma dovremmo recuperare Pulisic, mentre Estupinan dovrebbe rientrare con la Roma".