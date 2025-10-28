Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
Atalanta-Milan, Lecce-Napoli, Lazio e tennis: le ultimissime

Finisce 1-1 a Bergamo. Anguissa porta 3 punti ai partenopei. Chiusa la trasfera a Pisa per i tifosi. Masters 100 di Parigi: eliminato Cobolli
2 min
TagsLecce-NapoliAtalanta-MilanLazio

 

 

Il secondo anticipo del turno infrasettimanale non rimarrà nei ricordi degli amanti del calcio: l’1-1 tra Atalanta e Milan ha offerto poche emozioni, a parte le reti di Ricci e Lookman. Le due squadre si sono affrontate su buoni ritmi nel primo tempo per poi calare nella ripresa (e ritornare su buoni livelli solo nel finale): in entrambi i tempi quello che è mancato sono state le occasioni da gol.

Il Napoli dà continuità alla vittoria contro l'Inter ed esce dal Via del Mare con i tre punti: 1-0 contro il Lecce. A Conte basta il gol di Anguissa per portare a casa una vittoria preziosissima. I partenopei hanno rischiato molto nelle battute iniziali della ripresa con il rigore di Camarda parato da Milinkovic-Savic.

La trasferta di Pisa, prevista per giovedì 30 ottobre alle 20.45, sarà vietata ai tifosi della Lazio. La decisione è stata presa nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, a 48 ore dal calcio d'inizio. Il settore ospiti era andato completamente sold-out. I 1100 tifosi biancocelesti saranno rimborsati. 

Flavio Cobolli è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi. L'azzurro si arrende 7-6, 6-3 all'americano Ben Shelton, quinta testa di serie del tabellone francese, che conquista un posto agli ottavi di finale, imponendosi in due set sull'azzurro.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air