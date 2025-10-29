Inter-Fiorentina, Bologna-Torino, Roma-Parma e Juve-udinese: le ultimissime

L'Inter risponde a Napoli e Roma e aggancia il Milan battendo la Fiorentina in modo convincente, sia sul piano del gioco che del risultato. A San Siro termina 3-0 con la doppietta di Calhanoglu inframezzata dalla perla di Sucic. Viola ancora a secco di vittorie, ora Pioli rischia davvero l'esonero.

Finisce 0-0 il match tra Bologna e Torino e difficilmente poteva essere altrimenti. Pochissime emozioni, praticamente tutte nel primo tempo. Nel secondo tanti duelli, gioco spezzettato e poche occasioni realmente degne di nota. Termina a reti bianche al Dall'Ara.

La Roma non sbaglia all'Olimpico e risponde al Napoli: 2-1 contro il Parma. I giallorossi tornano in vetta alla classifica insieme alla squadra di Conte. Gasperini porta a casa tre punti importanti grazie ai gol di Hermoso e Dovbyk.

La Juve di Brambilla conquista una vittoria importante battendo l’Udinese per 3-1. I bianconeri trovano subito il vantaggio al 5’ grazie al rigore trasformato da Vlahovic. Nel recupero del primo tempo, però, arriva il pareggio di Zaniolo. Nella ripresa la Juve ritrova compattezza e determinazione: prima Gatti riporta avanti i suoi, poi Yildiz chiude i conti nel finale con un altro rigore.