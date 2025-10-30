Pisa-Lazio, Cagliari-Sassuolo, Juve e Sinner: le ultimissime

Finisce 0-0 all'Arena Garibaldi tra Pisa e Lazio. L'occasione più ghiotta per i biancocelesti è di Isaksen, Basic colpisce un palo. Gara tutto sommato equilibrata che porta un punto alle due squadre. Biancocelesti undicesimi a 12 punti, toscani fermi a 5 al pari del Verona.

Il Sassuolo di Fabio Grosso vince all'Unipol Domus di Cagliari, grazie alle reti di Armand Laurienté e Andrea Pinamonti, che rendono vano anche il gol di Sebastiano Esposito. Succede tutto nella ripresa, con i neroverdi bravi a difendere il vantaggio nel finale e a portare a casa una vittoria che vale il decimo posto in classifica.

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juve: c'è l'annuncio ufficiale. Il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026 con un contratto da 3 milioni per i prossimi 8 mesi. In caso di qualificazione alla Champions League scaterebbe automaticamente il rinnovo. Spalletti sarà presentato alla stampa dalla Juve domani alle ore 12.

Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner raggiunge i quarti di finale del Masters di Parigi. L’azzurro supera Cerundolo con il punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e mezza di gioco. Il match contro Shelton è in programma domani, venerdì 31 ottobre, nella sessione serale non prima delle 19, sul Centrale.