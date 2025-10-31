Sinner, Sonego, Fiorentina e Buffon: le ultimissime

Continua la corsa verso il titolo di Jannik Sinner nel Rolex Paris Masters. Oggi la gara valida per i quarti di finale contro Ben Shelton sul Court Central non prima delle ore 19:00. Il match verrà trasmesso oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go.

Si ferma al terzo turno l'avventura di Lorenzo Sonego al Rolex Paris Masters. Il piemontese, che si era aggiudicato il derby tutto azzurro con Lorenzo Musetti al secondo turno riuscendo ad imporsi in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-1, si arrende agli ottavi di finale al russo Daniil Medvedev per 3-6, 7-6, 6-4.

Piove su Firenze. Non è ancora prevista una presa di posizione forte da parte della Curva Fiesole ma Pioli è finito nel mirino anche del popolo fiorentino. L'hashtag #PioliOut è tornato a campeggiare anche sotto i post sul profilo instagram del club. Firenze, o meglio gran parte della piazza, chiede a gran voce un cambiamento, in panchina e in dirigenza.

Prima volta alla Cetilar Arena per Gianluigi Buffon in occasione della sfida tra il Pisa e la Lazio. Il motivo? Vedere il figlio. Louis Thomas Buffon, classe 2007, era infatti in panchina nelle fila della squadra toscana con cui ha già collezionato due presenze: una in campionato e una in Coppa Italia.