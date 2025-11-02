Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 2 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Milan-Roma, Sinner, Galeone e Inter: le ultimissime

Milan-Roma, Sinner, Galeone e Inter: le ultimissime

Giallorossi battuti 1-0. L'altoatesino vince a Parigi e sorpassa Alcaraz. Mondo del calcio in lutto. I nerazzurri superano il Verona in extremis
2 min
TagsMilansinnergaleone

 

 

A San Siro decide il gol di Pavlovic al 39' del primo tempo: Allegri aggancia Napoli e Roma in testa alla classifica di Serie A. La Roma spreca e sbaglia un rigore con Dybala nella ripresa. 

Immenso Sinner. Batte Auger-Aliassime 6-4 7-6 in un match quasi perfetto e combattutissimo durato poco meno di due ore: vince per la prima volta il Masters 1000 di Parigi - è il primo italiano a riuscirci - e torna numero uno al mondo. 

Il mondo del calcio è in lutto. E' morto all'ospedale Santa Maria della Misercordia di Udine Giovanni Galeone, ex allenatore del Pescara, Napoli e Udinese. Aveva 84 anni. 

Sotto la pioggia di Verona un autogol al 93' di Frese regala all'Inter tre punti fondamentali in classifica per agganciare momentaneamente la Roma e salire a -1 dal Napoli. Al Bentegodi finisce 2-1 per la squadra di Chivu 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air