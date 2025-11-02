Milan-Roma, Sinner, Galeone e Inter: le ultimissime

A San Siro decide il gol di Pavlovic al 39' del primo tempo: Allegri aggancia Napoli e Roma in testa alla classifica di Serie A. La Roma spreca e sbaglia un rigore con Dybala nella ripresa.

Immenso Sinner. Batte Auger-Aliassime 6-4 7-6 in un match quasi perfetto e combattutissimo durato poco meno di due ore: vince per la prima volta il Masters 1000 di Parigi - è il primo italiano a riuscirci - e torna numero uno al mondo.

Il mondo del calcio è in lutto. E' morto all'ospedale Santa Maria della Misercordia di Udine Giovanni Galeone, ex allenatore del Pescara, Napoli e Udinese. Aveva 84 anni.

Sotto la pioggia di Verona un autogol al 93' di Frese regala all'Inter tre punti fondamentali in classifica per agganciare momentaneamente la Roma e salire a -1 dal Napoli. Al Bentegodi finisce 2-1 per la squadra di Chivu