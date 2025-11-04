Lazio-Cagliari, Fiorentina, Juve e Spalletti: le ultimissime

Il posticipo tra Lazio e Cagliari è stato l'ultimo match della decima giornata di Serie A: i biancocelesti lo hanno vinto grazie ai gol nella ripresa di Isaksen (65') e Zaccagni (91'). Seconda vittoria di fila e sesto risultato utile consecutivo per gli uomini di Sarri, che hanno costretto l'undici allenato da Pisacane a un altro stop.

Stefano Pioli e la Fiorentina, si va verso l'addio. Non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale da parte della Fiorentina. Sembra però che Pioli non avrebbe alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni, anche se la società è al lavoro per trovare una formula per la separazione. D'Aversa sembra favorito su Vanoli per il post-Pioli.

Vigilia di Champions League in casa Juventus. Luciano Spalletti ha presentato il match di domani contro lo Sporting Lisbona in conferenza parlando anche di scudetto: "Ho parlato di lottare per lo scudetto, non di vincerlo. C’è differenza tra giocare per lottare e giocare per vincere. Domani mi piacerebbe vedere che c’è un piccolo pensiero di quello su cui abbiamo lavorato oggi".

Federico Balzaretti lascia nuovamente la Roma per andare a lavorare in Francia. L'ex terzino, che nel dicembre scorso era tornato in giallorosso per occuparsi di scouting e calciatori in prestito per il club dei Friedkin, andrà all'Olympique Marsiglia. Balzaretti sarà collaboratore di Medhi Benatia.