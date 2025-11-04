Juve-Sporting Lisbona, Napoli-Francoforte, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Dopo l'esordio vincente in campionato sul campo della Cremonese, Luciano Spalletti pareggia alla prima sfida casalinga sulla panchina dei bianconeri allo Stadium. Juve-Sporting Lisbona, valevole per la quarta giornata della fase campionato della Champions League, termina 1-1. Al gol di Araujo risponde Vlahovic. I bianconeri si trovano ora a tre punti dopo quattro turni.

Dopo il pesante 6-2 con il Psv Eindhoven non era certo uno 0-0 in casa con l’Eintracht Francoforte il risultato che i tifosi del Napoli sognavano per cancellare il trauma e ripartire. La squadra di Conte ora si trova con 4 punti in 4 partite, un bottino troppo magro a metà del percorso della fase campionato in Champions.

La Fiorentina ha cambiato allenatore. Dopo il muro contro muro delle ultime ore, con Stefano Pioli che non ha voluto presentare le dimissioni, è arrivato il via libera da parte di Rocco Commisso per l'esonero. La squadra, ultima in classifica, è stata affidata ad interim a Daniele Galloppa. Tra i successori, Vanoli e Nesta in pole position.

Jasmine Paolini eliminata dalle Wta Finals in singolare contro Coco Gauff. L’azzurra, non al meglio per via di un’influenza che la tormenta da giorni, perde 2-0 (6-3, 6-2). Non resta che il doppio con singolare in coppia con Sara Errani.