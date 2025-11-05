Inter-Kairat, Marsiglia-Atalanta, Fiorentina e Verona: le ultimissime

L'Inter di Cristian Chivu torna a calcare il palcoscenico della Champions League per affrontare i kazaki del Kairat Almaty oggi alle 21. Questa la probabile formazione nerazzurra. INTER (3-5-2): Sommer: Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; P. Esposito, Bonny.

Al Velodrome l'Atalanta torna in campo in Champions League. Sempre alle 21 gli uomini di Juric sfidano il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Questa la probabile formazione della Dea. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

Ora è ufficiale: Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Già direttore tecnico del club, da oggi sarà responsabile dell'area sportiva viola, a pochi giorni dall'addio di Daniele Pradé. Nelle prossime ore, verranno sciolte le riserve anche per quanto riguarda il successore di Stefano Pioli.

L’Hellas Verona ha mosso il primo passo concreto verso la costruzione di un nuovo stadio nella stessa area del Bentegodi. Il club ha infatti depositato in Comune lo studio di fattibilità dell’impianto, in collaborazione con HV1903 LLC, società creata dalla proprietà per seguire lo sviluppo del progetto.