Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma, Bologna, Conference League e tennis: le ultimissime

Roma, Bologna, Conference League e tennis: le ultimissime

I giallorossi si impongono sui Rangers. I rossoblù fanno 0-0 al Dall'Ara. La Fiorentina perde ancora. Berrettini out dal torneo di Metz
2 min
TagsRomaBolognaFiorentina

 

 

La Roma Glasgow non sbaglia: 2-0 contro i Rangers. La squadra di Gasperini domina nel primo tempo a Ibrox e segna due reti con Soulè e Pellegrini. Prossimo impegno europeo dopo la pausa nazionali contro l'unica squadra finora a punteggio pieno nel torneo, il Midtjylland.

Il Bologna pareggia 0-0 con il Brann, nella sfida valida per la quarta giornata della fase campionato dell'Europa League. Gli uomini di Italiano, in inferiorità numerica da metà primo tempo per il rosso a Lykogiannis, giocano una gara di grande intensità e nonostante l'uomo in meno sfiorano più volte il gol del vantaggio.

Buona la prima, e probabilmente unica, di Daniele Galloppa sulla panchina della Fiorentina, nonostante un risultato finale che lascia l'amaro in bocca. Il giovane tecnico, chiamato a prendere provvisoriamente il posto dell'esonerato Stefano Pioli, ha bagnato il suo debutto con una bella prestazione europea, ma anche con una beffarda sconfitta per 2-1 sul difficile campo del Mainz nella terza giornata della fase campionato di Conference League

Matteo Berrettini viene battuto da Learner Tien e saluta il torneo di Metz. L'azzurro vince il primo set 7-5, ma poi cede alla distanza. Lo statunitense vince il secondo set strappando due volte il servizio a Berrettini, mentre nel terzo parziale sfrutta un game sfortunato del romano, che commette due doppi falli.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air
Unisciti alla community