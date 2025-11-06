Roma, Bologna, Conference League e tennis: le ultimissime
La Roma a Glasgow non sbaglia: 2-0 contro i Rangers. La squadra di Gasperini domina nel primo tempo a Ibrox e segna due reti con Soulè e Pellegrini. Prossimo impegno europeo dopo la pausa nazionali contro l'unica squadra finora a punteggio pieno nel torneo, il Midtjylland.
Il Bologna pareggia 0-0 con il Brann, nella sfida valida per la quarta giornata della fase campionato dell'Europa League. Gli uomini di Italiano, in inferiorità numerica da metà primo tempo per il rosso a Lykogiannis, giocano una gara di grande intensità e nonostante l'uomo in meno sfiorano più volte il gol del vantaggio.
Buona la prima, e probabilmente unica, di Daniele Galloppa sulla panchina della Fiorentina, nonostante un risultato finale che lascia l'amaro in bocca. Il giovane tecnico, chiamato a prendere provvisoriamente il posto dell'esonerato Stefano Pioli, ha bagnato il suo debutto con una bella prestazione europea, ma anche con una beffarda sconfitta per 2-1 sul difficile campo del Mainz nella terza giornata della fase campionato di Conference League.
Matteo Berrettini viene battuto da Learner Tien e saluta il torneo di Metz. L'azzurro vince il primo set 7-5, ma poi cede alla distanza. Lo statunitense vince il secondo set strappando due volte il servizio a Berrettini, mentre nel terzo parziale sfrutta un game sfortunato del romano, che commette due doppi falli.