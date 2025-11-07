Pisa-Cremonese, Napoli, Genoa e Fiorentina: le ultimissime

Al via oggi l'11a giornata di Serie A con il match delle 20.45 tra Pisa e Cremonese. Queste le probabili formazioni. PISA (5-3-2): Semper; Touré, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Leris; Vural, Højholt, Akinsanmiro; Moreo, Meister. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.

In occasione della partita di Champions del Napoli con l’Eintracht, il ds Manna ha incontrato gli agenti di Anguissa: la trattativa per il rinnovo del contratto di Frank procede ma resta ancora una distanza tra domanda e offerta. La volontà di prolungare, però, è reciproca e in agenda è già stato fissato un altro vertice.

Oggi è il giorno della firma di Daniele De Rossi al Genoa. Il nuovo tecnico del Grifone ha fatto le visite mediche di idoneità sportiva alla Casa della Salute di Multedo e poi in sede si è dedicato a tutti i passaggi formali. Oggi alle 14, sempre a Villa Rostan, ci sarà la presentazione ufficiale, poi De Rossi cercherà di pensare solo al campo e alla delicatissima sfida salvezza contro la Fiorentina.

Non c'è tempo da perdere in casa viola, l'ultimo posto in classifica spaventa e non lascia spazio alle indecisioni. Vanoli già domani dovrebbe accogliere la squadra di ritorno dalla Germania, per preparare da subito il delicatissimo scontro diretto con il Genoa di De Rossi.