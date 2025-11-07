Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 7 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Pisa-Cremonese, Napoli, Genoa e Fiorentina: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per l'anticipo dell'11a giornata. Il ds Manna incontra gli agenti, ma c'è distanza. Genoa, oggi la firma di De Rossi. Fiorentina, Vanoli in panchina contro il Genoa
Al via oggi l'11a giornata di Serie A con il match delle 20.45 tra Pisa e Cremonese. Queste le probabili formazioni. PISA (5-3-2): Semper; Touré, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Leris; Vural, Højholt, Akinsanmiro; Moreo, Meister. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.

In occasione della partita di Champions del Napoli con l’Eintracht, il ds Manna ha incontrato gli agenti di Anguissa: la trattativa per il rinnovo del contratto di Frank procede ma resta ancora una distanza tra domanda e offerta. La volontà di prolungare, però, è reciproca e in agenda è già stato fissato un altro vertice.

Oggi è il giorno della firma di Daniele De Rossi al Genoa. Il nuovo tecnico del Grifone ha fatto le visite mediche di idoneità sportiva alla Casa della Salute di Multedo e poi in sede si è dedicato a tutti i passaggi formali. Oggi alle 14, sempre a Villa Rostan, ci sarà la presentazione ufficiale, poi De Rossi cercherà di pensare solo al campo e alla delicatissima sfida salvezza contro la Fiorentina. 

Non c'è tempo da perdere in casa viola, l'ultimo posto in classifica spaventa e non lascia spazio alle indecisioni. Vanoli già domani dovrebbe accogliere la squadra di ritorno dalla Germania, per preparare da subito il delicatissimo scontro diretto con il Genoa di De Rossi.

 

