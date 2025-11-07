Pisa, Musetti, Nazionale e Fiorentina: le ultimissime

Prima vittoria stagionale per il Pisa che batte la Cremonese nell'anticipo del venerdì, valido per l'11esima giornata di Serie A. All'Arena Garibaldi, i nerazzurri piegano 1-0 i grigiorossi: decisivo il gol di Touré, al 75', su assist di Tramoni.

A fatica ma con grande carattere Musetti batte Korda in tre set e si aggiudica la finale dell'Atp 250 di Atene contro Djokovic che potrebbe garantirgli un posto alle Finals.

Il Ct Gennaro Gattuso ha convocato 27 calciatori per il raduno in programma da lunedì 10 novembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano: prima chiamata in Nazionale maggiore per il portiere del Cagliari Elia Caprile, mentre ritrovano la maglia azzurra Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, assenti rispettivamente dal marzo 2025 e dallo scorso giugno. Torna tra i convocati anche Gianluca Scamacca, già chiamato da Gattuso a settembre ma costretto a lasciare il raduno prima del match di Bergamo con l’Estonia non avendo pienamente recuperato dal risentimento con cui si era presentato a Coverciano.

La Fiorentina a Paolo Vanoli: c'è l'annuncio successivo alla firma sul contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per estenderlo all’anno successivo, non collegata ai risultati, più una serie di bonus legati ai risultati in questa stagione