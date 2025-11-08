Juve-Torino, Parma-Milan, Musetti e Sinner: le ultimissime

Alle 18 si gioca il derby della Mole tra Juve e Toro. Queste le probabili formazioni. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Simeone, Ngonge.

Alle 20.45 il Parma di Carlos Cuesta ospita il Milan di Massimiliano Allegri. Queste le probabili formazioni. PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Valenti, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Cutrone. MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku.

Lorenzo Musetti continua a sognare grazie al successo ai danni di Sebastian Korda nella semifinale dell'ATP 250 di Atene. Oggi la finale contro il colosso Novak Djokovic, in programma sul Center Court alle 16:00. Al tennista italiano manca una sola vittoria per superare Felix Auger-Aliassime nella Race e staccare il pass per il Masters.

Con il sorteggio dei gironi sono ufficialmente entrate nel vivo le Nitto ATP Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre. Sinner farà il suo debutto nella giornata di lunedì 10 novembre. Sfiderà o il canadese Felix Auger-Aliassime o il connazionale Lorenzo Musetti nella sessione serale. Di conseguenza il suo match è in programma non prima delle ore 20:30.