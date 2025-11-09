Inter-Lazio, Roma-Udinese, Genoa-Fiorentina e Bologna-Napoli: le ultimissime
Alle 20.45 San Siro ospita il big match di giornata: Inter-Lazio. Queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Alle 18 allo Stadio Olimpico andrà invece in scena Roma-Udinese. Queste le probabili scelte di Gasperini e Runjaic. ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Pellegrini; Soulé, El Shaarawy. UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.
Alle 15 scontro da zona salvezza quello tra Genoa e la Fiorentina del neo allenatore Vanoli. Queste le probabili formazioni. GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. FIORENTINA (3-5-2): de Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Dzeko, Piccoli.
Stesso orario per Bologna-Napoli. Queste le probabili formazioni. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, David Neres.