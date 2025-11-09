Inter-Lazio, Roma-Udinese, Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina: le ultimissime

L'Inter raggiunge la Roma in cima alla classifica a 24 punti battendo la Lazio 2-0. A San Siro i nerazzurri mettono subito la gara in discesa col gol di Lautaro Martinez al 3'. Al 62' Bonny allunga le distanze. Quattro minuti dopo annullato un gol a Zielinski. Biancocelesti noni a 15 punti.

La Roma di Gian Piero Gasperini batte 2-0 l'Udinese di Kosta Runjaic e del grande ex Zaniolo allo stadio Olimpico e vola in vetta alla classifica. I giallorossi si confermano anche in campionato e si prendono il primo posto scavalcando Milan e Napoli con un rigore trasformato da Pellegrini (42') e un gol di Celik (61').

Gol di Dallinga al 50', raddoppio di Lucumí al 66': il Bologna batte 2-0 il Napoli e accorcia in classifica portandosi a -1 dagli azzurri campioni d'Italia. Italiano supera un furioso Conte al Dall'Ara nell'undicesima giornata di Serie A.

Si chiude in parità il match a Marassi tra il Genoa e la Fiorentina. Vanno in vantaggio i padroni di casa con Ostigard al 15', poi Gudmundson su rigore ristabilisce la parità al 20'. Nella ripresa avanti la viola con Piccoli al 57' dopo un penalty sbagliato da Colombo, che poi segna il 2-2.