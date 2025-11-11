Italia, tennis, Napoli e Bundesliga: le ultimissime

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa del match contro la Moldova del 13 novembre. "La seconda gara si prepara da sola. Per me è più importante la sfida con la Moldova che con la Norvegia. La Norvegia può mettere chiunque in difficoltà, è una squadra in salute. La sfortuna nostra è di aver trovato una Norvegia che sta esprimendo un calcio eccezionale".

Si è aperta con una sconfitta la prima avventura di Lorenzo Musetti alle Atp Finals contro Fritz. La prossima sfida vedrà il numero due d'Italia impegnato contro Alex De Minaur, battuto invece da Carlos Alcaraz. Si gioca oggi 11 novembre non prima delle 20.30. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

"Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale". Queste le parole di Aurelio De Laurentiis che smentisce le voci sulle dimissioni di Conte dalla panchina del Napoli.

Momenti di violenza e tensione hanno segnato la serata di ieri a Magonza, dopo la partita tra Mainz ed Eintracht Francoforte. Alcuni ultras del club di casa, esasperati dalla sconfitta, hanno aggredito un agente di polizia ferendolo in modo serio. Il Mainz in una nota ufficiale ha espresso sdegno e condanna per quanto accaduto.