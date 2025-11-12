Sinner, Roma, Fiorentina e Italia U19: le ultimissime

Jannik Sinner vola per il terzo anno consecutivo in semifinale agli Atp di Torino. Zverev si arrende in due set 6-4, 6-3 dopo un'ora e 37 minuti. Sinner non avrà dunque nulla da chiedere al terzo e ultimo match della fase a gironi, in cui incrocerà l'americano Ben Shelton. Il match è in programma venerdì 14 novembre con orario ancora da definire.

Ospite dell'appuntamento serale del Tg1, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del momento della Roma: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro all'inizio della stagione e adesso stiamo raccogliendo dei buoni frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato. Sogno Scudetto? Di sognare sono liberi tutti quanti, speriamo che il risveglio sia positivo".

Dopo le critiche di Gennaro Gattuso sulla gestione fisica di Moise Kean, costretto a rinunciare per infortunio alle ultime due sfide di qualificazioni Mondiali dell'Italia, arriva la replica della Fiorentina al ct azzurro: "Se un giocatore viene convocato e va in panchina è perché ci sono le condizioni per farlo scendere in campo" ha detto il direttore generale viola Alessandro Ferrari.

L'Italia U19 travolge la Moldavia nella prima gara di qualificazione degli Europei di categoria. Termina 8-0 in favore degli Azzurrini che segnano con sette giocatori diversi. Timbrano il match Ciardi che fa doppietta, Mosconi, Coletta, Sala, Cocchi, Cacciamani e Carpelletti.