Moldavia-Italia, Norvegia-Estonia, Roma e tennis: le ultimissime

Succede tutto nel finale. L'Italia di Gennaro Gattuso batte la Moldavia 2-0 grazie ai gol arrivati nei minuti di recupero del secondo tempo firmati Mancini ed Esposito. Gli Azzurri salgono a quota 18 punti in classifica, tre in meno della prossima avversaria, la Norvegia di Haaland, contro cui giocherà domenica 16 novembre alle 20.45.

Per un tempo o poco più qualcuno ci aveva quasi sperato, poi sono arrivati Sorloth e il solito Haaland. La punta dell’Atletico Madrid in due minuti sigla due reti contro l'Estonia, l'attaccante del City fa registrare una doppietta poco dopo. Inutile il gol bandiera degli avversari firmato da Saarma. Vince la Norvegia 4-1. Così l'Italia si giocherà la qualificazione al Mondiale 2026 solo attraverso i playoff.

La Roma guarda già al mercato di gennaio. Il reparto sul quale la società giallorossa vorrà rinforzarsi sarà sicuramente l'attacco. Uno dei nomi osservati più da vicino è Jeremy Arevalo, calciatore ecuadoriano classe 2005 di proprietà del Racing, militante nella seconda serie spagnola. Un'occasione di mercato, data la clausola di 7 milioni presente sul suo contratto.

Un Alcaraz 'formato Sinner', asfalta Musetti agli Atp di Torino e si impone per 6-4, 6-1, vincendo il Gruppo Connors, qualificandosi per le semifinali e soprattutto tenendosi il primo posto del Ranking Atp fino alla fine del 2025.