venerdì 14 novembre 2025
Italia, Sinner, Musetti e Juve: le ultimissime 

Il sorteggio dei olay-off: quando seguirlo. Oggi in campo l'azzurro contro Shelton. Il tennista salta la Coppa Davis. Il rinnovo di Yildiz diventa un caso
2 min
L'Italia di Gattuso è già in ottica play-off. Il sorteggio è fissato per giovedì a Zurigo presso la sede della Fifa (diretta tv su Rai Sport dalle 12:50 alle 14). Il presidente federale Gravina non dovrebbe partecipare. Il ct Gattuso, invece, ha confermato la propria presenza. L’Italia entrerà da testa di serie e giocherà sicuramente in casa la semifinale del 26 marzo, con una squadra proveniente dalla quarta fascia. La sede dell’eventuale finale, in casa o in trasferta il 31 marzo, verrà stabilita dal sorteggio.

Oggi è il giorno del ritorno in campo di Sinner alle Atp Finals, già qualificato alle semifinali di Torino, dunque giocherà senza pressioni contro l'americano Ben Shelton, già eliminato dal torneo. La sfida è in programma oggi all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 14:00.

Lorenzo Musetti ha annunciato che salterà la Coppa Davis. Lo ha annunciato in conferenza stampa a Torino dopo la sconfitta con Alcaraz e l'eliminazione dalle Finals: "Per le mie condizioni fisiche e per la mia situazione familiare (tra pochi giorni diventerà papà per la seconda volta, ndr) ho deciso di comune accordo con il capitano Volandri che salterò le finali di Coppa Davis a Bologna".

La Juve deve fare i conti con il rinnovo di Yildiz. L’idea di aumentargli lo stipendio, allungando la scadenza oltre il 2029, c'è da tempo. Non c'è perà l'accordo perché attualmente il turco percepisce 1,5 milioni e chiede di arrivare al livello dei top, cioè Bremer e David, intorno ai 6 milioni contro una proposta poco sotto i 5.  

 

