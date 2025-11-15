Sinner, Italrugby, Roma e Caldara: le ultimissime

Una semifinale durata un set, ennesimo pronostico rispettato: Jannik Sinner batte 7-5, 6-2 Alex De Minaur, numero 7 del ranking, e vola per il terzo anno di fila in finale alle Finals di Torino. La finale è in programma domani, domenica 16 novembre non prima delle ore 18:00.

Secondo test match di prestigio in questo autunno per l’Italrugby del ct Gonzalo Quesada, battuta a Torino per 32-14 dal Sudafrica campione del mondo nelle Quilter Nations Series 2025. Gli Azzurri chiuderanno la serie di test match di novembre sabato prossimo contro il Cile a Genova.

Evan Ferguson non raggiungerà il gruppo squadra dell'Irlanda per l'ultima partita delle qualificazioni Mondiali. L'attaccante della Roma non ha smaltito del tutto il problema alla caviglia destra riportato nei primi secondi della partita con il Parma e resterà a Trigoria per lavorare in vista della sfida con la Cremonese.

Con una lunga lettera emozionante scritta su gianlucadimarzio.com, Mattia Caldara ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L'ex difensore di Atalanta e Milan ha annunciato l'addio al campo. La decisione presa dopo una visita da uno specialista in cui è stato informato di non aver più la cartilagine della caviglia.