domenica 16 novembre 2025
Italia-Norvegia, Sinner, Roma e FIFA: le ultimissime

Le possibili scelte del ct per il match di stasera. Dove seguire la finale contro Alcaraz. In estate Dovbyk potrebbe partire. L'organizzazione contro l'odio online: le decisioni
TagsItalia-NorvegiasinnerRoma

 

 

Italia e Norvegia si affrontano oggi alle 20.45 nell'ultima giornata del girone I delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Questa la probabile formazione azzurra. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Pio Esposito, Retegui. 

Prosegue il percorso netto di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Per il terzo anno consecutivo, il numero uno italiano ha dunque raggiunto la finale e sfiderà Carlos Alcaraz. La gara è in programma oggi domenica 16 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 18:00. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in chiaro su Rai 2.

Frederic Massara, ha avviato i primi colloqui con l’entourage di Dovbyk. La Roma non lo ha messo alla porta, ma non è pienamente soddisfatta del suo rendimento. L'Ucraino vorrebbe restare e in estate, dopo due stagioni in giallorosso, Dovbyk sarà a bilancio per poco meno di 25 milioni. Per questo ha detto al suo agente di valutare malvolentieri un trasferimento a gennaio, a prescindere dall’impiego e dalle gerarchie. La Spagna, in ogni caso, è e resterà la sua destinazione preferita.

In occasione della Giornata internazionale della tolleranza, la FIFA ha rinnovato il proprio impegno contro odio e discriminazioni. L’organizzazione ha rafforzato il Social Media Protection Service (SMPS), il sistema che monitora e segnala gli abusi sui social verso giocatori, allenatori, arbitri, squadre e Federazioni. La FIFA sta inoltre inserendo nella lista nera i responsabili di abusi pesanti, impedendo loro di acquistare biglietti per futuri eventi. 

 

