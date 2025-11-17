Abodi, Coppa Davis, baskete e calcio femminile: le ultimissime

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, è intervenuto a Rai Radio Anch’io analizzando il pesante ko contro la Norvegia e le prospettive dell’Italia verso il Mondiale 2026. Nonostante la sconfitta per 4-1, Abodi invita all’ottimismo: "Si perde in casa 4-1, l'ennesima volta che perdiamo a Milano ma ci sono speranze. Il primo tempo più che dignitoso e una prospettiva di ingresso al mondiale che ancora ci giochiamo, dobbiamo far sì che queste cose siano un elemento di fiducia. Dobbiamo coltivare la speranza che possa riaccendersi qualcosa in campo e sono convinto che possiamo farcela”.

Coppa Davis, ecco il quintetto dell'Italia: mercoledì l'esordio con l’Austria. Senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, la squadra capitanata da Filippo Volandri proverà a difendere a Bologna il titolo conquistato lo scorso anno. Saranno Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Andrea Vavassori a comporre il quintetto azzurro che esordirà mercoledì nei quarti di finale contro l'Austria.

Sono quattro le partite dell'8ª giornata di Serie A di basket giocate nel pomeriggio. Vittoria a sorpresa di Trapani in casa dell'Olimpia Milano, successo corsaro anche per la Germani Brescia, che passa a Napoli e si issa sola in vetta.

Una scena al limite del surreale. Nel post partita del derby Roma-Lazio, Rossettini ha dovuto aspettare per parlare ai canali della Roma. Il motivo? È stato insultato dal papà di Dragoni, che ha raggiunto il punto della tribuna più vicino al campo per farsi sentire dall'allenatore. L'audio che poteva finire nel microfono era questo: «Se lo avessimo saputo saremmo rimasti a Barcellona. Perché non fai giocare Giulia?