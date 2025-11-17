Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lazio, Bove, cronaca e Juve: le ultimissime

Lazio, Bove, cronaca e Juve: le ultimissime

Il club biancoceleste annuncia la nuova aquila. Il centrocampista commosso per la legge a suo nome. Palpeggiamenti a San Siro: la denuncia di una tifosa. Vlahovic a rischio per la Fiorentina
2 min
TagsLazioBovejuve

 

L'attesa è terminata: ecco la nuova aquila della Lazio. Con un annuncio sui canali social, il club biancoceleste ha pubblicato la foto del nuovo rapace in bella mostra al 'Fersini', nel centro sportivo di Formello. Un annuncio che i tifosi laziali aspettavano da tempo e che, finalmente, è arrivato: "Vi presentiamo la nostra nuova aquila".

Un momento di grande commozione nell'Aula Convegni del Senato per Edoardo Bove durante la presentazione della 'Legge Bove sul primo soccorso'. Questa legge è per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare - ha detto Bove -. Io sono onorato che possa esserci il mio nome su questa legge, ma anche emozionato e imbarazzato. Questa legge è per tutti loro. Ho toccato con mano il dolore di queste fondazioni e delle loro famiglie".

Una tifosa norvegese ha denunciato di essere stata palpeggiata nei bagni di San Siro durante Italia-Norvegia. Indagato un addetto alle pulizie, che ha negato le accuse mosse a suo carico fornendo alla polizia una versione diversa dei fatti rispetto a quelli raccontati dalla presunta vittima. Il venticinqueenne è indagato a piede libero per violenza sessuale. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, sono affidate alla polizia.

Sospiro di sollievo in casa Juventus. Gli esami ai quali si è sottoposto presso il J Medical Dusan Vlahovic non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare. Per l'attaccante serbo il fastidio ha rappresentato solamente un sovraccarico all'adduttore. L'obiettivo dello staff medico bianconero è quello di recuperare il giocatore per la sfida contro la Fiorentina di sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS