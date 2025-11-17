Lazio, Bove, cronaca e Juve: le ultimissime

L'attesa è terminata: ecco la nuova aquila della Lazio. Con un annuncio sui canali social, il club biancoceleste ha pubblicato la foto del nuovo rapace in bella mostra al 'Fersini', nel centro sportivo di Formello. Un annuncio che i tifosi laziali aspettavano da tempo e che, finalmente, è arrivato: "Vi presentiamo la nostra nuova aquila".

Un momento di grande commozione nell'Aula Convegni del Senato per Edoardo Bove durante la presentazione della 'Legge Bove sul primo soccorso'. Questa legge è per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare - ha detto Bove -. Io sono onorato che possa esserci il mio nome su questa legge, ma anche emozionato e imbarazzato. Questa legge è per tutti loro. Ho toccato con mano il dolore di queste fondazioni e delle loro famiglie".

Una tifosa norvegese ha denunciato di essere stata palpeggiata nei bagni di San Siro durante Italia-Norvegia. Indagato un addetto alle pulizie, che ha negato le accuse mosse a suo carico fornendo alla polizia una versione diversa dei fatti rispetto a quelli raccontati dalla presunta vittima. Il venticinqueenne è indagato a piede libero per violenza sessuale. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, sono affidate alla polizia.

Sospiro di sollievo in casa Juventus. Gli esami ai quali si è sottoposto presso il J Medical Dusan Vlahovic non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare. Per l'attaccante serbo il fastidio ha rappresentato solamente un sovraccarico all'adduttore. L'obiettivo dello staff medico bianconero è quello di recuperare il giocatore per la sfida contro la Fiorentina di sabato.