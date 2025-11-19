Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Coppa Davis, Roma, Dumfries e Cagliari: le ultimissime

Dove seguire il match degli Azzurri. I giallorossi recuperano Ferguson, ma perdono Bailey e Dybala. Inter col fiato sospeso. Ancora passi avanti per lo stadio
2 min
TagsCoppa DavisRomaInter

 

 

Prende il via oggi il cammino dell’Italia nella Coppa Davis, o meglio nella Final Eight dell’edizione 2025. Si gioca alle ore 16. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, aprirà il programma il singolare tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov. Il match si disputerà al meglio dei tre set. Le sfide di Coppa Davis si potranno seguire in diretta tv su Supertennis. 

Buone notizie per GasperiniFerguson torna in gruppo. Dopo l'ultimo periodo di emergenza nel reparto offensivo, l'allenatore dei giallorossi potrà tornare a contare sull'attaccante irlandese. L'ex Brighton era fuori dallo scorso 29 ottobre per il trauma distorsivo alla caviglia subito pochi minuti dopo l'inizio della sfida all'Olimpico contro il Parma. Per quanto riguarda gli altri giocatori in infermeria, prosegue il lavoro personalizzato di Bailey. Lavoro a parte anche per Paulo Dybala. 

Problemi per l'Inter in vista del derby con il Milan in programma domenica sera: è in dubbio Denzel Dumfries, rientrato in anticipo in Italia per un infortunio alla caviglia che gli ha impedito di giocare con la nazionale olandese. L'esterno nerazzurro, che ha saltato i match contro Polonia e Lituania, ha un'infiammazione che sarà valutata giorno per giorno dallo staff medico

Cagliari sembra prendere forma il progetto per il nuovo stadio. Il direttore generale del club Stefano Melis ha annunciato che il piano economico finanziario per la nuova struttura sarà presentato entro dicembre al Comune. Lo ha fatto al Social Football Summit, organizzato dalla Lega Calcio Serie A.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

