Coppa Davis, Juve, Napolie Serie A: le ultimissime

Esordio da sogno per l'Italia nella Final Eight della Coppa Davis 2025. Gli Azzurri di capitan Volandri, campioni del mondo in carica, partono con il piede giusto contro l'Austria. Berrettini piega Rodionov in due set: 6-3, 7-6 (4). Concede il bis Flavio Cobolli, che annichilisce Filip Misolic per 6-1, 6-3, portando l'Italia in semifinale per la quarta volta consecutiva nella competizione. Venerdì la sfida contro il Belgio.

La Juve si prepara a ripartire dopo la sosta Nazionali ma deve fare i conti con un nuovo infortunio: si è fermato infatti Daniele Rugani. A darne la notizia è stato lo stesso club bianconero, annunciando un problema muscolare rimediato in allenamento. Il difensore si è già sottoposto ai primi esami.

"Sono napoletano d'adozione, avendo sposato una donna di Napoli. Sono sempre stato bene qui, è la mia seconda casa. La mia famiglia viene spesso da Roma. Ci troviamo benissimo qui, poi non so nel tempo cosa succederà: penso al presente". Così Matteo Politano ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli.

Sono stati designati gli arbitri per le gare valide per la dodicesima giornata di Serie A: Sozza dirigerà Inter-Milan. Di Bello Napoli-Atalanta, Doveri si occuperà di Fiorentina-Juve mentre Cremonese-Roma è stata affidata ad Ayroldi. Cagliari-Genoa va a La Penna, Udinese-Bologna a Sacchi, Verona-Parma a Pairetto. Lazio-Lecce sarà diretta da Arena, mentre Torino-Como a Bonacina. Di Marco arbitrerà Sassuolo-Pisa.