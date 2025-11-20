Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
Italia, Roma, tennis e Mondiali 2026: le ultimissime

Dove seguire il sorteggio playoff. Le richieste degli agenti di Zirkzee possono complicare la trattativa. Djokovic parla di Sinner ed Alcaraz. Furto nello spogliatoio della Turchia durante il match contro la Spagna
2 min
È in programma oggi, 20 novembre alle ore 13 a Zurigo il sorteggio dei playoff di qualificazione al Mondiale. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport, ma anche in streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e sul canale ufficiale della Fifa. Quattro le fasce del sorteggio, con l'Italia nella prima fascia che per la semifinale ne pescherà una della quarta (da sfidare in casa).

Zirkzee ha dato un primo sì alla Roma, un’apertura convinta a un trasferimento che gli permetterebbe di riprendere in mano il suo percorso. Il nodo come sempre più spesso accade in questi trasferimenti, è legato alle commissioni degli agenti. Sono alte e possono complicare l’esito di un affare che per la Roma deve rappresentare un’opportunità e non creare un problema.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli al termine della partita tra Spagna e Turchia, ci sarebbe stato un furto nello spogliatoio degli ospiti. La Polizia sta indagando sulla scomparsa di un orologio del valore di circa 200.000 euro e di due anelli stimati in oltre 60.000 euro ciascuno. C'è già stato almeno un arresto, senza escludere il coinvolgimento di altre persone.

Ospite d'onore della Coppa Davis Novak Djokovic, invitato per celebrare il padre tennistico Nikola Pilic, scomparso lo scorso 23 settembre, ha parlato  anche della recente sfida tra Sinner ed Alcaraz: "Di solito non mi piace guardare le partite di tennis di altri giocatori perché vorrei stare io in campo con loro ma le partite di loro due le guardo con interesse perché sono a un livello molto, molto alto, la loro rivalità è un qualcosa di molto positivo per il nostro sport ed è fantastico vederli giocare l'uno contro l'altro".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

