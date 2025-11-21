Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Coppa Davis, Lazio, Bologna e Italia U17: le ultimissime

Coppa Davis, Lazio, Bologna e Italia U17: le ultimissime

L'Italia conquista il pass per la finale. Il centrocampista ha parlato della prossima sfida di campionato. Italiano ritorna dopo la polmonite. Mondiale U17, Azzurrini in semifinale
2 min
TagsItalia U17Coppa DavisLazio

 

 

Dopo oltre tre ore di gioco, 7 match-point e un tie-break infinito Cobolli batte Bergs 6-3, 6-7, 7-6 e manda l'Italia in finale di Coppa Davis. La finale è in programma domenica alle 15 alla SuperTennis Arena di Bologna Fiere, sede delle Final 8 della Coppa Davis 2025.

"Sarri ci ha detto più volte che la partita contro il Lecce sarà importante come se fosse una finale di Champions League. Per questo daremo tutto per vincere". Così Toma Basic a due giorni da Lazio-Lecce, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. 

Vincenzo Italiano torna in conferenza stampa dopo alcune settimane a distanza per una polmonite, che l'aveva costretto anche al ricovero: "Ho subito una bella botta, per dieci giorni sono stato non bene e mi ero preoccupato. Porterò ancora qualche strascico, ma sono in miglioramento e un passo alla volta tornerò al cento per cento".

Dopo aver superato l'Uzbekistan agli ottavi di finale (3-2) e il Burkina Faso ai quarti di finale (1-0), appuntamento con la storia per l'Italia U17 del ct Favo contro i pari età dell'Austria: lunedì 24 novembre, alle 14, ci sarà in palio la finale del Mondiale di categoria. L'Italia mancava da una semifinale del Mondiale Under 17 dal 1987.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS