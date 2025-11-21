Coppa Davis, Lazio, Bologna e Italia U17: le ultimissime

Dopo oltre tre ore di gioco, 7 match-point e un tie-break infinito Cobolli batte Bergs 6-3, 6-7, 7-6 e manda l'Italia in finale di Coppa Davis. La finale è in programma domenica alle 15 alla SuperTennis Arena di Bologna Fiere, sede delle Final 8 della Coppa Davis 2025.

"Sarri ci ha detto più volte che la partita contro il Lecce sarà importante come se fosse una finale di Champions League. Per questo daremo tutto per vincere". Così Toma Basic a due giorni da Lazio-Lecce, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Vincenzo Italiano torna in conferenza stampa dopo alcune settimane a distanza per una polmonite, che l'aveva costretto anche al ricovero: "Ho subito una bella botta, per dieci giorni sono stato non bene e mi ero preoccupato. Porterò ancora qualche strascico, ma sono in miglioramento e un passo alla volta tornerò al cento per cento".

Dopo aver superato l'Uzbekistan agli ottavi di finale (3-2) e il Burkina Faso ai quarti di finale (1-0), appuntamento con la storia per l'Italia U17 del ct Favo contro i pari età dell'Austria: lunedì 24 novembre, alle 14, ci sarà in palio la finale del Mondiale di categoria. L'Italia mancava da una semifinale del Mondiale Under 17 dal 1987.