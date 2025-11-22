Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, Fiorentina-Juve e Napoli-Atalanta: le ultimissime

Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, Fiorentina-Juve e Napoli-Atalanta: le ultimissime

Le probabili formazioni dei match di oggi
2 min
TagsCagliari-GenoaFiorentina-JuveNapoli-Atalanta

 

 

Torna la Serie A dopo la sosta delle Nazionali. Alle 15 scendono in campo Cagliari e Genoa, queste le probabili formazioni. CAGLIARI (4-5-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Folorunsho, Prati, Gaetano, Felici; Esposito. GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. 

Stesso orario per Udinese-Bologna. Queste le probabili formazioni. UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa; BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga.

Alle 18 al Franchi la Fiorentina ospita la Juve. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Cavigilia, Sohm, Parisi; Gudmundsson; Kean. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic.

Alle 20.45 il big match tra Napoli e Atalanta, queste le probabili formazioni. NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, David Neres. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS