Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, Fiorentina-Juve e Napoli-Atalanta: le ultimissime
Torna la Serie A dopo la sosta delle Nazionali. Alle 15 scendono in campo Cagliari e Genoa, queste le probabili formazioni. CAGLIARI (4-5-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Folorunsho, Prati, Gaetano, Felici; Esposito. GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.
Stesso orario per Udinese-Bologna. Queste le probabili formazioni. UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa; BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga.
Alle 18 al Franchi la Fiorentina ospita la Juve. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Cavigilia, Sohm, Parisi; Gudmundsson; Kean. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic.
Alle 20.45 il big match tra Napoli e Atalanta, queste le probabili formazioni. NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, David Neres. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.