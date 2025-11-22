Gasperini, Cagliari, Juve e F1: le ultimissime

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra la sua Roma e la Cremonese, match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Il tecnico dei giallorossi è partito parlando di Ferguson, ancora senza reti: "È comunque un ragazzo giovanissimo che arriva in un altro paese, con altre esperienze, quindi un po’ di adattamento lo deve avere: sia nel modo di giocare le partite, sia nel modo di allenarsi, sia nella vita, perché è stato catapultato in un’altra dimensione.

Alla fine di un pomeriggio gelido e piovoso il Cagliari ha scoperto di essere diventato un po’ americano. Un fondo gestito da un finanziere italo-americano, Maurizio Fiori, originario di Carbonia ma residente in Arizona da circa trent’anni, ha acquisito il 40 per cento del capitale azionario della società rossoblù. L’operazione, ufficializzata dal club con un comunicato, è finalizzata all’operazione stadio.

Gli occhi dell'Arsenal su Kenan Yildiz. Secondo "Caughtoffside", i dirigenti dei Gunners avrebbero incontrato Jorge Mendes, a Torino, per sondare il terreno per l'attaccante turco. L'obiettivo del club inglese sarebbe quello di aggiungere Yildiz ai vari Eze, Saka e Trossard per alzare ulteriormente il livello tecnico della squadra allenata da Arteta.

Lando Norris si prende la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren e leader del mondiale ferma il cronometro a 1'47"934, battendo di oltre tre decimi Max Verstappen (Red Bull) e un super Carlos Sainz.