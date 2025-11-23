Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
Inter-Milan, Coppa Davis, Lazio-Lecce e Cremonese-Roma: le ultimissime

Vittoria di misura per i rossoneri. Cobolli e Berrettini firmano il trionfo. La Lazio supera il Lecce all'Olimpico. Super Roma a Cremona
È del Milan il derby di Milano della 12ª giornata di Serie A. Una vittoria di sofferenza per i rossoneri, che battono 1-0 l'Inter di Chivu grazie alla rete decisiva di Pulisic al 54'. Il protagonista di questo derby è però Mike Maignan, con parate clamorose su Thuram, Lautaro e Calhanoglu su rigore al 74'.

L'Italia conquista la terza Coppa Davis consecutiva, battendo la Spagna in finale per 2-0 e raggiungendo un traguardo storico per lo sport azzurro. Nella suggestiva cornice della 'SuperTennis Arena' di Bologna, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli regalano il titolo mondiale alla nazionale di Filippo Volandri.

In un Olimpico semivuoto la Lazio di Maurizio Sarri supera il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie alle reti di Guendouzi e Noslin, che consentono ai biancocelesti di agganciare il Como di Fabregas a quota 18 in classifica.

Tris e primato in classifica: Cremonese-Roma termina 1-3. I giallorossi di Gasperini centrano la seconda vittoria consecutiva e tornano primi: battuti in trasferta i grigiorossi di Nicola grazie ai gol di Soulé al 17', Ferguson al 64' e di Wesley al 69'. Di Folino al 93' la rete per i padroni di casa.

 

 

