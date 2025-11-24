Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Torino-Como, Sassuolo-Pisa, Coppa Davis e Hellas Verona: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per i posticipi del lunedì. Quanto ha guadagnato l'Italia vincendo la Coppa Davis. Hellas Verona, il presidente ha consolato Giovane
2 min
TagsTorino-Comosassuolo-pisaCoppa Davis

 

 

Continua la Serie A in questo lunedì di posticipi. Alle 18.30 Torino-Como, queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Asllani, Lazaro; Ngonge, Vlasic. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. 

Alle 20.45 chiude Sassuolo-Pisa, queste le probabili formazioni. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Fali Candé; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Marin, Angori; M'Bala Nzola, Moreo.

La Coppa Davis si tinge ancora d'azzurro. Il trionfo ha permesso all'Italia di incassare una cifra considerevole. Per le Final 8 di Bologna è stato infatti stanziato un montepremi di circa 6 milioni di euro e gli azzurri se ne sono aggiudicati poco meno di un terzo. 

Prima il gol del momentaneo pareggio, poi un errore grossolano in occasione della rete del definitvo 2-1 del Parma. Giovane ha vissuto una domenica a due facce. Il 22enne rientrando negli spogliatoi è stato raggiunto dal presidente Zanzi che ha cercato di rincuorarlo. Il numero uno del club lo ha abbracciato e gli ha sussurrato delle parole all'orecchio, provando a consolarlo. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

