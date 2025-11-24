Sassuolo-Pisa, Torino-Como, Serie B e Mondiali U17: le ultimissime

Pari spettacolare ed emozionante tra Sassuolo e Pisa al 'Mapei Stadium-CIttà del Tricolore' nel posticipo che ha chiuso il programma della della 12ª giornata di Serie A (sfida inedita tra le due squadre nella massima categoria), con Fabio Grosso e Alberto Gilardino che si dividono così la posta in palio nel 'derby' tra ex azzurri campioni del mondo nel 2006.

Il Como travolge il Torino, scavalca la Juve in classifica e si candida per un posto in Europa. La prestazione della squadra di Fabregas è convincente: allo Stadio Grande Torino finisce 5-1 per i lariani.

La Sampdoria torna a vincere: 1-0 a Marassi contro la Juve Stabia. I blucerchiati conquistano i tre punti a quasi due mesi dall'ultima volta. Decisivo il rigore segnato da Massimo Coda che torna a firmare un gol dopo tre partite in cui era rimasto a secco.

Si ferma in semifinale il sogno dell'Italia U17: una doppietta di Moser lancia l'Austria in finale ed elimina la Nazionale di Favo. Gli azzurrini incassano due gol nel secondo tempo dopo una prima frazione giocata bene, durante la quale a più riprese hanno sfiorato il gol.