Bodo-Juve, Napoli-Qarabag, Cremonese e cronaca: le ultimissime

Luciano Spalletti torna a calcare il palcoscenico della Uefa Champions League, approdando alle 21 nel gelo norvegese di Bodo. Questa la probabile formazione bianconera. JUVE (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Openda.

Il Napoli torna in campo in Champions League. Al Maradona arrivano gli azeri del Qarabag. Questa la probabile formazione di Conte: NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang.

La villa di Jamie Vardy nel mirino dei ladri. L'abitazione di Salò dell'attaccante inglese, sul lago di Garda, è stata presa d'assalto da una banda di malviventi. Secondo una prima ricostruzione, almeno tre persone hanno forzato una finestra e rubato orologi di valore, gioielli e contanti, approfittando dell'assenza del calciatore.

Un giorno triste in casa Milan e per il calcio italiano. È morto oggi, 25 novembre 2025, Lorenzo Buffon. Aveva novantacinque anni. Ex portiere, dal 1949 al 1959 ha vestito la maglia rossonera, con cui ha vinto dieci scudetti. Buffon è morto a Latisana, in provincia di Udine, a causa di un improvviso arresto cardiaco, come reso noto dall'unica figlia, Patricia.