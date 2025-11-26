Atl.Madrid-Inter, Francoforte-Atalanta, Lazio e Cataldi: le ultimissime

Dopo le gare di Napoli e Juve di ieri continua oggi la Champions con le altre italiane. Alle 21 l'Inter fa visita all'Atl. Madrid, questa la probabile formazione nerazurra. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez.

Sempre alle 21 a Francoforte arriva l'Atalanta di Palladino. Questa la probabile formazione della Dea. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha confermato che non venderà il club biancoceleste: "Se la Lazio è in vendita? No. Non ho mai pensato di vendere, ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me sempre - ha detto a Dire -. Io con Lotti ho un buon rapporto. Non abbiamo mai parlato della Lazio, mi stava raccontando del problema della vendita dell'Empoli".

Ancora problemi per la Lazio di Maurizio Sarri, che perde anche Danilo Cataldi per infortunio. Lesione muscolare per il regista biancoceleste, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Possibile stop fino alla sfida con il Parma del prossimo 13 dicembre.